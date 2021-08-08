"الصحة": تسجيل 731 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 620 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 8 أغسطس 2021، تسجيل 731 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 533516 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 620 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 514982 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8334 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10200 والحالات الحرجة 1405 حالة.