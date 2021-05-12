خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 2869 إصابة جديدة بكورونا و104 وفيات

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و104 وفيات.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 867438 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19201 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 771692 حالة.
بلغ إجمالي الضحايا 19201
سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و104 وفيات.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 867438 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 19201 وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 771692 حالة.