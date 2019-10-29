وزير العدل يعزي ذوي الشيخ سعود العتيبي

قدّم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني - في اتصال هاتفي - التعازي لذوي رئيس كتابة عدل الليث الشيخ سعود العتيبي، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى يوم أمس؛ إثر حادث مروري.



وسأل وزير العدل، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



فيما قام فضيلة رئيس محكمة الليث الشيخ منصور الجبيري، وعدد من رؤساء كتابات العدل ومنسوبي الوزارة؛ بزيارة لذوي الفقيد، مقدمين التعازي والمواساة في وفاة الشيخ سعود العتيبي، سائلين الله سبحانه وتعالى ‏أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جناته.