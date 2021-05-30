قناة "المجد" العامة تطلق هويتها الجديدة

بعد مرور 7 سنوات منذ تدشين آخر شعار لها

أطلقت شبكة قنوات المجد مساء أمس (السبت) الهوية الخاصة بقناة المجد العامة بعد مرور سبع سنوات منذ تدشين آخر شعار لها، حيث أتت هذه الخطوة بعد عدة تغييرات كان أولها في عام 2014م.

واختلف الشعار الجديد عن السابق بروحيته وعصريته من حيث الشكل والألوان والجرافيك والهوية الصوتية والتي تضمنت التعليق الصوتي، إضافة إلى الفواصل بين البرامج وغيرها من باقي التفاصيل، مع المحافظة على مكوناته الأساسية والمتضمنة (الكرة الأرضية، وكلمة المجد) التي ظلت لتحتفظ برونقها المعهود.

وأسندت تفاصيل تطوير الهوية الخاصة بقناة المجد العامة لأحد بيوت الخبرة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي لديها الخبرة الواسعة في هذا المجال بتنسيق مع فريق عمل من الشبكة يرأسه الأستاذ علي العزازي.