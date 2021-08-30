نائب مدير عام التدريب التقني والمهني بمكة يتفقد الكلية التقنية بالقنفذة

لمتابعة العام التدريبي الجديد.. والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية

تفقّد نائب مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، سعيد عبدالله الزبيدي، اليوم الاثنين، الكلية التقنية بالقنفذة.

جاء ذلك، ضمن الجولات التفقدية للإدارة العامة بالمنطقة؛ لمتابعة بداية العام التدريبي الجديد حضوريًا، والوقوف ميدانيًا على جاهزية التدريب، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعقد "الزبيدي"، اجتماعا مع عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ناقش فيه انطلاقة وبداية التدريب في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الكلية لمواجهة الجائحة.

شملت الزيارة جولة ميدانية على المعامل والورش والقاعات التدريبية ومرافق الكلية.

والتقى نائب المدير العام، المتدربين وشكرهم على انضباطهم في بداية التدريب و طمأنهم بأنه تم اتخاذ كل الاحترازات لعودة تدريبية آمنة.

وأكد أهمية اتباع جميع التعليمات الخاصة بالاحترازات الوقائية للوصول إلى نتائج إيجابية خلال هذا العام.