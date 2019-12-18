مديرا حوادث ورخص مرور الباحة إلى رتبة "عقيد"

قلّد مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي، مدير شعبة الرخص بندر مسفر الغامدي، ومدير شعبة الحوادث بمرور الباحة فيصل سعيد الغامدي؛ رتبتَيْهما الجديدتَيْن "عقيد".



جاء ذلك بحضور مدير مرور الباحة العقيد مسفر الثبيتي، بعد صدور الأمر السامي بترقيتهما.



"سبق" تبارك للضابطين المترقين، وتتمنى لهما المزيد من النجاحات.