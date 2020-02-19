وفد من "الشورى" يزور "جامعة الباحة" ويطلع على مشاريعها التعليمية ومنجزاتها

تضم 16 كلية و22 ألف طالب يدرسون في 66 برنامجًا أكاديميًّا و9 برامج للماجستير

قام وفد من أعضاء مجلس الشورى، أمس، بزيارة جامعة الباحة أثناء زيارته المنطقة؛ بهدف الاطلاع على التطورات التي تشهدها الجامعة في الجوانب التعليمية والأكاديمية، والتعرف على ما حققته خلال مسيرتها من منجزات.

وأقيم حفل استقبال لأعضاء المجلس بهذه المناسبة برعاية مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، وبحضور وكلاء الجامعة وعمداء ووكلاء ووكيلات الكليات والعمادات المساندة، وبعض أعضاء هيئة التدريس، ومديرو العموم، وعدد من الطلاب والطالبات، بالمسرح الرئيسي في المدينة الجامعية.

ورحّب "الحسين" بأعضاء المجلس في هذا الصرح التعليمي الذي يحكي قصة فريدة من ملاحم تنمية إنسان هذا الوطن، التي صاغها ولاة الأمر حفظهم الله؛ مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تؤكد في المقام الأول اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بكل ما يتصل بقطاع التعليم والتعليم الجامعي على وجه الخصوص، ومنظومة الدولة على وجه العموم؛ للوقوف على بنيتها ومشروعاتها ومنجزاتها ونتائجها المواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وتجانسها لرؤية المملكة الطموحة 2030.

وقال "الحسين" في كلمة ترحيبية: "لقد توالت تباشير هذه العناية، وتواصلت حبالها بالنقلة التاريخية في مسيرة التعليم بالموافقة على النظام الجديد للجامعات، ثم الموافقة الكريمة على تشكيل أول مجلس لشؤون الجامعات؛ الأمر الذي سيُسهم في إحداث نقلةٍ نوعية في تطور التعليم الجامعي، بما يتجانس مع مرتكزات الرؤية 2030، ومحاورها الجوهرية".

وأشار إلى أن الجامعة تشتمل اليوم على 16 كلية في مختلف التخصصات؛ منها أربع كليات في التخصصات الصحية (الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية)، بالإضافة إلى كليات الهندسة والحاسب الآلي والأعمال والعلوم والمجتمع والدراسات التطبيقية، وكذلك 4 كليات في أربع محافظات (بلجرشي، المندق، المخواة، قلوة)، ويبلغ عدد طلاب والطالبات حوالى 22 ألفًا يدرسون في 66 برنامجًا أكاديميًّا، و9 برامج للماجستير، وتتهيأ الجامعة للإعلان عن برامج جديدة للماجستير قريبًا.

وأكد "الحسين" أن الجامعة جزء أصيل من حِرَاك هذا الوطن العظيم، وسيظل رهانها الأكبر بالسعي الجادّ والعمل المتواصل لخدمة هذا الوطن بإرفاده بالعقول الشابة المؤهلة تأهيلًا عاليًا لتلبية متطلبات التنمية العملاقة التي نشهدها، وستكون الجامعة ركنًا جوهريًّا لخدمة منطقة الباحة على وجه الخصوص والوطن على وجه العموم.

عقب ذلك شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًّا عن الخطة الاستراتيجية للجامعة، وفيلمًا عن "رحلة طالب علم"، ثم فيلمًا وثائقيًّا عن تدشين الإسكان الجامعي لأعضاء هيئة التدريس، تلا ذلك قصيدة شعرية قدّمها الطالب يزيد الغامدي، ثم شاهد الحضور أوبريت "همة حتى القمة"، الذي تَضَمّن عددًا من اللوحات الفنية التي تحكي بطولات الملك المؤسس، ومراحل تطور المملكة، من كلمات الدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني وأداء الطلاب أحمد آل حتاتة، وأنس عبدالهادي.

عقب ذلك ألقى رئيس وفد مجلس الشورى اللواء عبدالله بن غازي العلياني، كلمة بمناسبة هذه الزيارة، أعرب فيها عن شكره وتقديره لمدير الجامعة وكافة منسوبي الجامعة على ما وجده الوفد من حفاوة وتكريم خلال زيارتهم للمدينة الجامعية؛ مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تجسِّد عُمق الشراكة بين مجلس الشورى والجامعات السعودية؛ بما يخدم الحركة التعليمية بجامعات المملكة.

وأضاف "العلياني" أنهم في المجلس الصوت الذي ينقل تطلعات الجامعة للنقاش والحوار ويبلورها للمسؤولين؛ ليتحقق لهذه الجامعة الطموحة ولمثيلاتها من الجامعات التميّز دائمًا؛ مؤكدًا أن هذا الدور يأتي من إيمان مجلس الشوري بالهدف الذي تسير عليه الجامعة ودورها في المساهمة لتحقيق التنمية المطلوبة لهذا الوطن المعطاء، كما تم في نهاية اللقاء تبادل الهدايا التذكارية.

وقام أعضاء الوفد بجولة داخل المدينة الجامعية، وشاهدوا آخر المنجزات والتطورات فيها، ومن بينها: مباني الكليات الصحية وكلية العلوم وكليات العلوم والآداب الإنسانية وإدارة الأعمال والهندسة والمجتمع وعلوم الحاسب الآلي، وتقنية المعلومات، وعمادة التعلم الإلكتروني وتقنية المعلومات.

وزار وفد من عضوات المجلس المَجمعَ الأكاديمي للطالبات، والتقوا وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات ووكيلات الكليات وعددًا من الطالبات، وتم اطلاع الوفد على بعض المرافق التعليمية داخل المجمع، ثم بعد ذلك انضم الجميع لإكمال الزيارة في المدينة الجامعية.