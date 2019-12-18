وزير الخدمة في لاءاتٍ ثلاث: لا نولّد الوظائف.. ولا نحابي في الترقيات.. ولا نفرق بين الجنسين

أكد في لقاءٍ متلفز القضاء على المركزية وصوّب النظرة إلى وزارته

لاءات ثلاث بدا وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان متمسكاً بها وواثقاً منها، إذ أكد أن وزارة الخدمة المدنية لا توّلد الوظائف، ولا تكرس للمحاباة في الترقيات في جميع القطاعات الحكومية، ولا تفرق بين الجنسين، قاطعاً بذلك أي تكهنات قد تحوم حول آلية عمل الوزارة، التي باتت آلية عملها كضابط إداري، يعمل على تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية، وتمكين العاملين فيها، عبر الاستثمار في رأس المال البشري.

وصوّب الوزير "الحمدان" النظر إلى وزارة الخدمة المدنية، التي عملت على مدى عقود مضت، على إيجاد وظائف للمواطنين السعوديين من الجنسين، وأكد أن الدور المنوط بوزارة الخدمة، بات يتمحور حول تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية، وليس توليد الوظائف.

وقال الوزير "الحمدان" في لقاءٍ متلفز بثته قناة الإخبارية، أن وزارة الخدمة المدنية، عملت وتعمل على تطوير رأس المال البشري بالمفهوم الحديث، وهو ما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تضع استثمار العنصر البشري ضمن أحد أولوياتها.

وأوضح وزير الخدمة المدنية أن الوزارة تعمل على تعزيز وتأصيل دور الجهات الحكومية في ممارسة أعمالها وصلاحياتها، فيما أشار إلى أن تنظيم ومراقبة الجهات الحكومية يعتبر جزءًا من مهام الوزارة، في حين أكد أن وزارة الخدمة المدنية نقلت بعض صلاحياتها للجهات الحكومية وقضت تماماً على المركزية.

وحدد الوزير "الحمدان" شهر يناير من العام المقبل 2020 موعداً لإطلاق المنصة الوطنية "مسار"، وهي المنصة التي سوف تعمل على تقديم 17 خدمة إلكترونية تعنى بمسار الموظف الحكومي، وتوفر عليه الوقت والجهد.

وحول الترقيات، قال وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، أنها باتت تتم عبر نظام إلكتروني يحدد استحقاق الموظف لها، ولم تعد مقيدة بوقت والتظلمات متابَعة بدقة.

وفي إنجاز لافت، كشف الوزير "الحمدان" عن استقبال الوزارة في السابق لـ40 ألف طلب ورقي في وقت سابق، بات الآن ينجز إلكترونياً خلال يومي عمل، مشيراً في الوقت نفسه إلى حصول وزارة الخدمة المدنية على 94% في نضج الخدمات الإلكترونية في مؤشر الأمم المتحدة.

ومضى "الحمدان" يتحدث حول وحدة "ذكاء الأعمال" التي تعمل على رصد لحظي للأعمال المنفذة في الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الترقيات "الاستثنائية" في الجهات الحكومية، يتم رصدها بشكل كبير من الدقة، وأن "كل وظيفة يشغلها غير مواطن تعد شاغرة إذا توفر المواطن المؤهَّل".

ولم يفت الوزير "الحمدان" الظهور في لقاءٍ متلفز دون الحديث عن وكالة "تمكين المرأة"، التي وجد أنها أحد أهم مبادرات وزارة الخدمة المدنية، والتي أكد قطعياً أنها –أي الوزارة- لا تفرق في الوظائف المتاحة بين الجنسين.

وحول الشباب السعودي قال "الحمدان": "الجهات الحكومية تزخر بالعديد من الكفاءات المميزة ودور المسؤولين اكتشاف هذه المواهب وإبرازها، فقد حولت وزارة الخدمة المدنية مركز تطوير القيادات الإدارية إلى أكاديمية متخصصة، تهدف إلى اكتشاف المواهب وإعدادها للمراكز القيادية".