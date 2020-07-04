الأردن: هجمات الحوثي باتجاه المملكة عمل إرهابي جبان ومرفوض

جدَّدت التشديد على أن أمن السعودية هو أمن المنطقة بأسرها

دانت الحكومة الأردنية أمس قيام الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاق طائرات مسيَّرة متفجرة صوب الأراضي السعودية، اعتُرضت وأُسقطت من خلال عملية نوعية، نفذتها قوات التحالف العربي.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير ضيف الله الفايز، استنكار الأردن ورفضها هذا الهجوم الإرهابي الجبان، مؤكدًا وقوف بلاده بالمطلق إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها.

كما أكد مجددًا أن أمن البلدَيْن واحد، لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.