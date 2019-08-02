مجلس شؤون الأسرة: رب الأسرة بالنسبة للأولاد القصّر "الأب أو الأم"

وصف القرارات الأخيرة بأنها "خطوة تهدف لدعم وتمكين المرأة"

نشر مجلس شؤون الأسرة التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر حسابه بـ"تويتر" عدة تغريدات تتعلق بالقرارات الأخيرة التي وصفتها بأنها "خطوة تهدف لدعم وتمكين المرأة".

وقال المجلس إنه يحق للمرأة رسميًّا طلب الحصول على سجل الأسرة؛ حيث نص النظام على ما يلي: "لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يومًا من تاريخ عقد الزواج".

وأضاف المجلس: "أصبح نظامًا الآن أنه يجب على الزوج أو الزوجة التبليغُ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة".

وأردف: "وفق التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء؛ فقد أصبح رب الأسرة بالنسبة للأولاد القصّر هو الأب أو الأم".

وقال المجلس: "وافق مجلس الوزراء على المساواة في العمل بين المواطنين، دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن؛ سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عن الوظائف".

وأضاف مجلس شؤون الأسرة: "نظامًا الآن، لا يحق لصاحب العمل فصل العاملة أو تهديدها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، مع إثبات ذلك؛ وذلك في خطوة تهدف لدعم وتمكين المرأة في سوق العمل".

‏وأشار إلى إقرار مجلس الوزراء نظامًا جديدًا يسمح للمواطنات السعوديات بإصدار جوازات السفر بأنفسهن.