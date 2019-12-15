"جوجل": خدمات خرائطنا تغطي 98 % من الكوكب

أكثر من 16 مليون كم مربع من التجول الافتراضي

كشفت شركة جوجل، لأول مرة في تاريخها، عن مساحة العالم التي قامت بتصويرها على مدار 10 سنوات، وذلك عبر خدمتَي Street View وGoogle Earth، وذلك عبر أسطول سيارات Street View المزودة بكاميرات وغيرها من الأجهزة، فضلاً عن توضيح مقدار العمل الذي قامت به تلك السيارات والأجهزة الأخرى لرسم خريطة للعالم؛ موضحة أنها باتت تغطي 98% من الكوكب.

وبحسب موقع The Verge الأمريكي، كشفت "جوجل" أنها غطت أكثر من 16 مليون كم مربع من صور التجول الافتراضي وما مجموعه 58 مليون كم مربع من صور خدمة الخرائط الجوية Google Earth؛ ليتمكن الناس من تصفحها، فيما قالت عملاقة البحث: إن هذه المسافة تكفي للدوران حول الأرض أكثر من 400 مرة.

فيما تمتلك الشركة أسطولاً ضخماً من المركبات التي تجوب العالم لجمع الصور على مستوى الشارع، لكنها تستخدم أيضاً القوارب والأغنام والإبل للمساعدة على جمع الصور من الأماكن النائية التي لا تصل إليها السيارات.

وكشف التقرير الذي نقلته صحيفة "اليوم السابع" القاهرية، أن صور خرائط جوجل هي من الأماكن العامة التي يراها الشخص في أثناء وقوفه في الشارع أو التحليق في سماء المنطقة، مضيفاً أن جميع صور الأقمار الصناعية العالية الجودة التي تحصل عليها الشركة تأتي من مجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات.

تعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها "جوجل" أرقاماً عن مساحة العالم التي رسمتها خدماتها؛ ما يوفر نظرة ثاقبة على نطاق خرائط جوجل، إذ مع وجود أكثر من مليار مستخدم شهرياً، فإن خدمة خرائطها تُعد أحد أكثر منتجات الشركة شهرة، إضافة إلى كونها وسيلة قوية لعملاقة البحث لتقديم الإعلانات المحلية.