زلزال بقوة 6 درجات يضرب المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند.. صباح اليوم

ضرب زلزال بقوة 6 درجات المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند صباح اليوم.
وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على بُعد 126 كيلومتراً جنوب شرقي منطقة أيزاول بولاية ميزورام- شمال شرقي الهند، وعلى عمق 30 كيلومتراً، ولم ترد تقارير عن حجم الأضرار التي خلفها الزلزال.
لم ترد تقارير عن حجم الأضرار التي خلفها
ضرب زلزال بقوة 6 درجات المنطقة الحدودية بين ميانمار والهند صباح اليوم.
وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على بُعد 126 كيلومتراً جنوب شرقي منطقة أيزاول بولاية ميزورام- شمال شرقي الهند، وعلى عمق 30 كيلومتراً، ولم ترد تقارير عن حجم الأضرار التي خلفها الزلزال.