استمرت 10 أيام.. "الداخلية" و"المدني" يختتمان مبادرة "صحتكم أمننا"

قدّمت العديد من البرامج الصحية والتوعوية وأشرف عليها كوادر طبية متخصصة

اختتمت برامج المبادرة التوعوية "صحتكم أمننا"، والتي استمرت لمدة 10 أيام، بالتعاون ما بين الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والدفاع المدني.

وقدمت المبادرة العديد من البرامج الصحية والتوعوية التي أشرف عليها كوادر طبية متخصصة في مستشفيات قوى الأمن والعيادات التخصصية التابعة للخدمات الطبية، عبر تقديم خدمات صحية، وإيصال رسائل توعوية تثقيفية، لمنسوبي الدفاع المدني.

من جانبه، أكد مساعد مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور طارق اليعيش أن المبادرة ساهمت بشكل مباشر في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الخدمات الطبية والدفاع المدني.

وأضاف الدكتور "اليعيش" أن مبادرة "صحتكم أمننا" حققت النجاح المأمول، من خلال تقديم خدمات صحية وتوعوية شاملة لمنسوبي الدفاع المدني في مختلف مدن ومناطق المملكة، ورفع مستوى الوعي بالسلوكيات الصحية للتعايش والوقاية من الأمراض المزمنة وتقديم سبل الرعاية الطبية لهم، سواء كان ذلك من خلال العيادات الافتراضية، أو المحاضرات الافتراضية التثقيفية "عن بعد"، وكذلك الرسائل التوعوية المكثفة والموجهة لهم بشكل خاص".. وأضاف أنه سوف يلي هذه الحملة بإذن الله تعالى عدة حملات موجهة لقطاعات وزارة الداخلية.

وكشف "اليعيش" أن عدد منسوبي الدفاع المدني المستفيدين من برنامج العيادات الافتراضية في المبادرة قد بلغ 1290 مستفيداً، فيما استفاد 1000 شخص من المحاضرات الافتراضية التثقيفية، كما بلغ عدد الزيارات الميدانية لفرق الدعم والإسناد الطبية لمقرات الدفاع المدني بكل المناطق 156 زيارة ميدانية.

إلى ذلك، أوضح المدير الطبي بمستشفى قوى الأمن بالرياض الدكتور أنس الشهيب أن مجموع الرسائل التوعوية الصحية العامة التي تم إرسالها لمنسوبي الدفاع المدني بلغ مليوني رسالة، كما قدمت لهم أكثر من 180 ألف رسالة صوتية توعوية عبر أجهزة الاتصال اللاسلكية.

من جانبه، نوّه المدير الطبي في مستشفى قوى الأمن بالدمام الدكتور بشر عداس بأن هذه المبادرة ساهمت بشكل مباشر في تحسين خطط الاتصال والتكامل بين المنشآت الصحية التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية من خلال التعاون المميز والمشترك للمستشفيات والعيادات التخصصية.

وعلى صعيد متصل، أبان المدير الطبي في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة الدكتور منصور الغامدي أنه تم اختيار ثلاثة مؤشرات أساسية لقياس فاعلية وكفاءة الأداء للمبادرة، حيث أوضحت هذه المؤشرات أن نسبة رضى المستفيدين من منسوبي الدفاع المدني على برامج المبادرة قد بلغ 95%.

وقال الدكتور "الغامدي": تعد هذه الأرقام أحد أهم الحوافز التي تساهم في تقديم مبادرات صحية توعوية في المستقبل لمختلف القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية.