المغرب يسجل 37 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ"كورونا"

إجمالي الحالات يصل إلى 4289 شخصاً

سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم، 37 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 4289 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن عدد الوفيات بلغ 167 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأضافت أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 112 حالة للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 890 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 02:25 PM

إجمالي الحالات يصل إلى 4289 شخصاً

المغرب يسجل 37 إصابة جديدة وحالتي وفاة بـ"كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت وزارة الصحة المغربية، اليوم، 37 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 4289 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن عدد الوفيات بلغ 167 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأضافت أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 112 حالة للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 890 حالة.

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فيروس كورونا الجديد

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