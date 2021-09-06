القبض على مواطن عشريني بحوزته 56 كيلو حشيش بالقنفذة

اتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى جهة الاختصاص

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن دوريات الأمن بالمنطقة قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، بمحافظة القنفذة، ضبط بحوزته (56) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر.

ووفق المتحدث، فقد جرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.