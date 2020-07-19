"كورونا" يصيب وزير الخارجية النيجيري

"أونياما" عُزل في منشأة طبية

كشف وزير الخارجية النيجيري جيفري أونياما، اليوم الأحد، عن أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أول عضو في حكومة الرئيس محمد بخاري يصاب بالعدوى.

وبين "أونياما" في تغريدة على "تويتر" أنه خضع للفحوص الخاصة بالفيروس بمجرد ظهور أول علامة على التهاب الحلق، وجاءت نتيجتها إيجابية، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنه عُزل في منشأة طبية.