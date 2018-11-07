إصابة 3 طلاب "أشقاء" إثر حادث تصادم أدى لانقلاب مركبتهم ببحر أبو سكينة

بعد 24 ساعة من إصابة 6 طلاب آخرين في حادث آخر وقع بالمركز نفسه

شهد مركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل اليوم حادثاً مرورياً عبارة عن تصادم مركبتين إحداهما تقل ثلاثة طلاب أصيبوا بإصابات مختلفة نقلوا على إثرها للمستشفى.

وتبين التفاصيل أن حادث تصادم وقع ظهر اليوم وتحديداً عند الساعة 12.50 بين مركبتين إحداهما من طراز تويوتا كامري كانت تقل ثلاثة طلاب - تبين أنهم أشقاء-، والأخرى من طراز تويوتا هايلكس يقودها شخص في العقد الرابع من العمر.

وأدى حادث التصادم إلى انقلاب مركبة الطلاب الذين كانوا في طريقهم لمنزلهم بعد خروجهم من مدرستهم.

ونقل المصابون لمستشفى محايل العام، ولا يزالون يرقدون على السرير الأبيض.

ويأتي ذلك الحادث بعد 24 ساعة من إصابة ستة طلاب ثلاثة منهم كانت حالتهم خطيرة في حادث انقلاب آخر وقع ظهر أمس بذات المركز.