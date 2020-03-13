وزير الصحة: اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم.. تجنبوا المصافحة والأماكن المزدحمة

دعا وزير الصحة توفيق الربيعة إلى الاهتمام بالوقاية، وقال في رسالة عبر حسابه على تويتر: "اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم وحماية مَن تحبون".

وشدَّد الوزير على أهمية تجنُّب المصافحة، وتجنُّب الأماكن المزدحمة.

‏وقال: "اعزل نفسك مباشرة عند وجود أي أعراض إنفلونزا، واتصل بـ ٩٣٧".

‏وشدَّد الوزير على الاهتمام بنظافة اليدين؛ لأنهما أكبر ناقل للعدوى.

ونشر وزير الصحة "إنفوغرافيك" توعويًّا.