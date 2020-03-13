وزير الصحة: اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم.. تجنبوا المصافحة والأماكن المزدحمة

دعا وزير الصحة توفيق الربيعة إلى الاهتمام بالوقاية، وقال في رسالة عبر حسابه على تويتر: "اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم وحماية مَن تحبون".
وشدَّد الوزير على أهمية تجنُّب المصافحة، وتجنُّب الأماكن المزدحمة.
وقال: "اعزل نفسك مباشرة عند وجود أي أعراض إنفلونزا، واتصل بـ ٩٣٧".
وشدَّد الوزير على الاهتمام بنظافة اليدين؛ لأنهما أكبر ناقل للعدوى.
ونشر وزير الصحة "إنفوغرافيك" توعويًّا.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة وزير الصحة توفيق الربيعة
دعا وزير الصحة توفيق الربيعة إلى الاهتمام بالوقاية، وقال في رسالة عبر حسابه على تويتر: "اهتمامكم بالوقاية يساعد في حمايتكم وحماية مَن تحبون".
وشدَّد الوزير على أهمية تجنُّب المصافحة، وتجنُّب الأماكن المزدحمة.
وقال: "اعزل نفسك مباشرة عند وجود أي أعراض إنفلونزا، واتصل بـ ٩٣٧".
وشدَّد الوزير على الاهتمام بنظافة اليدين؛ لأنهما أكبر ناقل للعدوى.
ونشر وزير الصحة "إنفوغرافيك" توعويًّا.