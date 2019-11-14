لجنة شورية تُناقش مشروع نظام النقل المدرسي مع وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى

خلُصت إلى عدد من الأفكار التي تهدف إلى تحسين الخدمة

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان، أمس، اجتماعًا مع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الأستاذ محمد بن فيصل أبو ساق؛ لمناقشة "مشروع نظام النقل المدرسي"؛ وذلك بناءً على المادة (17) من نظام المجلس.

وفي نهاية الاجتماع، خلُص المجتمعون إلى عدد من الأفكار التي تهدف إلى تحسين خدمة النقل المدرسي في التعليم العام، من خلال الاستفادة مما طُرح في الاجتماع من بيانات ومعلومات.

يُذكر أن مشروع نظام النقل المدرسي المكون من (18) مادة، يهدف إلى توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات، وتنظيم خدمات النقل التي تُقدّمها القطاعات التعليمية والحكومية والأهلية.