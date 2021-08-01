"الزكاة والضريبة": مزاد علني لبيع "سيارات تشليح" بجمرك جازان.. الأربعاء

يُشترط لحضوره التسجيل المُسبق لدى الجمرك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "سيارات تشليح" في جمرك ميناء جازان، يوم الأربعاء 25/ 12/ 1442هـ الموافق 4/ 8/ 2021م، في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وقالت "الهيئة" عبر حسابها على موقع "تويتر": "تعلن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع "سيارات تشليح" في جمرك ميناء جازان، وفق الضوابط والاشتراطات المذكورة".

وأضافت: "يُشترط للدخول في المزاد التقيُّد بالضوابط؛ وهي دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج السيارات من الجمرك، ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع، علماً بأن البيع لمحلات التشليح فقط، ومن لا يحمل رخصة تشليح لا يحق له المزايدة".

وأردفت: "يجب على المشتري إخراج السيارات المُباعة خلال خمسة أيام للسيارات برسم الوارد، و20 يومًا للسيارات برسم الصادر".

وأشارت إلى أنه سيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثَم عرضها للبيع مرة أخرى.

ودعت الهيئة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من تطبيق "توكلنا"، والتباعد، والكشف عن الحرارة، والحد الأدنى للتجمعات، حسب توجيهات وزارة الصحة.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يُشترط لحضور المزاد التسجيل المُسبق لدى الجمرك.