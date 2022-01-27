ضحايا "الأورام" ينتصرون .. طلاب مركز إرادة يواصلون تعليمهم حضوريًا

تكريم الذين نجحوا في التغلب على آلامهم ومرضهم وتميزوا سلوكيًا وتحصيليًا

يواصل الطلاب المصابون بالأورام تعليمهم "حضوريًا" وذلك من خلال مركز إرادة التعليمي بمستشفى الملك فهد التعليمي بالدمام.

من جانب آخر قام المساعد للشؤون التعليمية بإدارة تعليم الشرقية الدكتور عبد الرحمن الزهراني ومدير إدارة التربية الخاصة سعيد الزهراني ومدير قسم الأورام الدكتور سعد الدعامة، بتفقد مركز إرادة التعليمي وتكريم الطلاب المتفوقين الذين نجحوا في التغلب على آلامهم ومرضهم وحرصوا على مواصلة تعليمهم وتميزوا سلوكيًا وتحصيليًا.

يُذكر أن مركز إرادة التعليمي يقدم الخدمة التعليمية للطلاب والطالبات من خلال الدروس المباشرة داخل المركز عبر فصول مجهزة بأحدث التقنيات وتشرف عليه إدارة التربية الخاصة بإدارة تعليم الشرقية.