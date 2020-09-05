سفارة المملكة في الكويت تنفي فرض رسوم دخول على الأشخاص والمركبات غير السعودية

طالبت  بتحري الدقة وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط

أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت أنه لا صحة لفرض رسوم دخول للمملكة على الأشخاص والمركبات غير السعودية .

وقالت السفارة السعودية على الحساب الرسمي في "تويتر": " تود السفارة أن توضح بأنه لا صحة للمعلومات المتداولة عن فرض رسوم دخول للمملكة على الأشخاص والمركبات الغير سعودية، وأن هذا الكلام عارٍ عن الصحة تمامًا، وتأمل السفارة بتحري الدقة وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط".

سفارة المملكة العربية السعودية الكويت

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05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442 10:25 AM

طالبت  بتحري الدقة وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط

سفارة المملكة في الكويت تنفي فرض رسوم دخول على الأشخاص والمركبات غير السعودية

خالد علي

جدة

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أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت أنه لا صحة لفرض رسوم دخول للمملكة على الأشخاص والمركبات غير السعودية .

وقالت السفارة السعودية على الحساب الرسمي في "تويتر": " تود السفارة أن توضح بأنه لا صحة للمعلومات المتداولة عن فرض رسوم دخول للمملكة على الأشخاص والمركبات الغير سعودية، وأن هذا الكلام عارٍ عن الصحة تمامًا، وتأمل السفارة بتحري الدقة وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط".

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