"الصحة": تسجيل 59 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 78 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين 27 سبتمبر 2021، تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546985 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 78 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536028 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8704 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 244 حالة.