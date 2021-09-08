"أمن الطرق": رياح وأتربة مثارة تحد من الرؤية بالرياض

طالب بالحيطة أثناء القيادة وتمنى للجميع السلامة والأمان

نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق الخارجية بمنطقة الرياض، بأن المنطقة قد تشهدُ رياحاً نشطة مصحوبة بالأتربة المثارة؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف الحساب الرسمي لأمن الطرق على تويتر، نأمل أخذ الحيطة والحذر في أثناء القيادة، مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.