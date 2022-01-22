"النمر": هذه ما أنصح به لكِبار السن والأطفال في هذه الأجواء الباردة

قال: أجسامهم لا تنتج الطاقة الحرارية الكافية مثل الشباب

طالب استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ بضرورة الاعتناء بكِبار السن والأطفال في الأجواء قارسة البرودة التي نمر بها، لأن أجسامهم لا تنتج الطاقة الحرارية الكافية مثل الشباب.

وشدّد النمر؛ في تغريدة على حسابه بتويتر، اليوم، على ضرورة أن تكون درجة حرارة غرفة معيشتهم/نومهم من ٢٢ إلى ٢٥ درجة مئوية، بجانب شرب السوائل الدافئة بانتظام.