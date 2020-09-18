اليابان: 476 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات وصل إلى 77957 والوفيات 1491

سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وثلاث حالات وفاة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة اليابانية، في بيان لها، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 77957 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1491 حالة وفاة.