2700 ساعة تطوعية لكشافة "تعليم مكة" فى خدمة المعتمرين بالمسجد الحرام

خلال العشر الأوائل من رمضان.. برعاية "بادر" وتعاون "رئاسة الحرمين"

تمكن القادة الكشفيون في الإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة من تحقيق 2700 ساعة عمل في خدمة المُعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك، في إطار الخدمات التي يُقدمها مركز بادر التطوعي بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وفي التفاصيل، صرح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة زياد قدير، أن المركز جند أكثر من 50 قائداً كشفياً يومياً، حيث يباشرون عملهم التطوعي قبيل صلاة العشاء من كل يوم، إلى ما بعد صلاة التراويح بنصف ساعة، حيث يسهمون في تنظيم دخول المصلين والمعتمرين وتوجيههم للمصليات بتوسعة الملك عبد الله -رحمه الله- وفي تنظيم عملية الخروج والمساهمة في تطبيق الإجراءات والاحترازات ضد فيروس كورونا التي تنفذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

فيما ثمن "قدير" لزملائه القادة الكشفيين في مركز بادر للأعمال التطوعية، ما يقدمونه من جهود في أعظم مكان وزمان، وما يقومون به من رسالة نبيلة وخدمات تطوعية متنوعة لضيوف بيت الله الحرام وتسهيل أدائهم للعبادات بكل يسر وسهولة.