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"الصحة": العدد الكلّي ٣٧١ حالة وعدد الوفيات 2

سلطنة عُمان.. تسجيل ٤٠ إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة العُمانية تسجيل (٤٠) إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا #كوفيد١٩ وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (٣٧١) حالة، وعدد الوفيات حالتين (٢).

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادر عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.