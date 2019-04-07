"إنسان" تشارك بجناح تعريفي في فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية

شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، في فعاليات اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية الذي نظمه مستشفى الإيمان بالرياض.

وتَضَمّنت مشاركة الجمعية بجناح تعريفي عن دورها في مجال رعاية الأيتام، والبرامج التي تقدّمها للمستفيدين، من خلال توزيع "البروشورات"، والرسائل التعريفية، والبرامج المتنوعة التي تقدّمها للمستفيدين.

واطلع الزوار على أبرز الخدمات التي تقدّمها الجمعية لأبنائها الأيتام وأسرهم؛ كالرعاية التعليمية والصحية وأوجه الكفالة، والإسكان، وأوقاف إنسان، والأسهم العشرة، وبرنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء (إنسان)، وغيرها.

وشهد جناح الجمعية إقبالًا مكثّفًا من قِبَل الحضور الذين أبدوا إعجابهم بجهود الجمعية، ودورها الريادي في مجال رعاية الأيتام.

جدير بالذكر أن جمعية "إنسان" تحرص على تقديم مختلف أوجه الرعاية الاجتماعية للمستفيدين من خدماتها في مختلف المجالات؛ وذلك انطلاقًا من أهدافها الرامية إلى توفير حياة كريمة للأسر المستفيدة؛ من خلال تقديم المساعدات وصرف النفقات الرئيسية والموسمية، التي تضمن استقرار الأسر وتلامس احتياجاتها اليومية؛ لا سيما وأن الجمعية ترعى نحو 40.000 يتيمًا ويتيمة وأرملة، عبر 20 فرعًا في محافظات منطقة الرياض.