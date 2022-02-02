شاشة "تروكاديرو" تطوف بزوار موسم الرياض في عوالم الترفيه الرقمية

قطرها يبلغ 8 أمتار مربعة.. ومؤلفة من 3440 وحدة عالية الدقة

تمثل الشاشة المستديرة في "تروكاديرو" بمنطقة "بوليفارد رياض سيتي"، إحدى وجهات موسم الرياض، أيقونة فريدة ضمن فعاليات موسم الرياض، التي تشكّل معالم جذب استثنائية في مناطق الموسم.

وتُعد الشاشة أحد أبرز عناصر منطقة "تروكاديرو"، حيث تتوسط المنطقة وتجذب الزوار إليها، ويصل قطرها إلى 8 أمتار مربعة، وهي مؤلفة من 3440 وحدة عالية الدقة، تم تجميعها بواسطة فريق مختص داخل "تروكاديرو" خلال 25 يومًا.

وتعرض الشاشة بدقة عالية لقطات جمالية للقمر، وتأخذ مشاهديها إلى عدد من العوالم المستقبلية، بما يلبي شغف زوار الموسم في المنطقة المليئة بعناصر الترفيه وخياراته المتعددة.

وتعمل منطقة "تروكاديرو" على إرساء مفاهيم التكنولوجيا المستقبلية وسط "بوليفارد رياض سيتي"، عبر استخدام أحدث التقنيات.

وتمثل المنطقة إحدى نقاط التقاء المهتمين بعناصر التقنية عالية الدقة، والشغوفين بتفاصيلها وخياراتها المستقبلية المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.