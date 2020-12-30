"الصحة": تسجيل 113حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 170 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، تسجيل 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362601 حالة .

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 170حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 353682 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 10حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى6214‏حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2705 والحالات الحرجة 387 حالة.