"الصحة": تسجيل 113حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 170 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، تسجيل 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362601 حالة .
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 170حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 353682 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 10حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى6214حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2705 والحالات الحرجة 387 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، تسجيل 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362601 حالة .
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 170حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 353682 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 10حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى6214حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2705 والحالات الحرجة 387 حالة.