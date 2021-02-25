"حساب المواطن": تحديث البيانات يكون خلال 15 يومًا

عبر البوابة الإلكترونية.. في حالة حدوث أي تغيير بها

ذكر برنامج حساب المواطن، أن 15 يومًا هي الفترة المحددة لتعديل البيانات المضافة على برنامج حساب المواطن عند حدوث أي تغيير.

وقال البرنامج اليوم: لضمان استمرارية دعم حساب المواطن للمسجلين والقائمين الحاليين؛ يجب عليك تحديث بياناتك المدخلة مسبقًا عند حدوث أي تغيير بها؛ وذلك خلال 15 يومًا عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأضاف: في حالة عدم حدوث أي تغيير، لا يلزم إجراء أي تحديث.

حساب المواطن

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25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442 01:42 PM

عبر البوابة الإلكترونية.. في حالة حدوث أي تغيير بها

"حساب المواطن": تحديث البيانات يكون خلال 15 يومًا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكر برنامج حساب المواطن، أن 15 يومًا هي الفترة المحددة لتعديل البيانات المضافة على برنامج حساب المواطن عند حدوث أي تغيير.

وقال البرنامج اليوم: لضمان استمرارية دعم حساب المواطن للمسجلين والقائمين الحاليين؛ يجب عليك تحديث بياناتك المدخلة مسبقًا عند حدوث أي تغيير بها؛ وذلك خلال 15 يومًا عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأضاف: في حالة عدم حدوث أي تغيير، لا يلزم إجراء أي تحديث.

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