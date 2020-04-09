امتداداً لتغطية الطلب المحلي.. "الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد 600 ألف طن شعير

الثالثة هذا العام للتوريد خلال الفترة ما بين يوليو - أغسطس 2020م

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب؛ اليوم؛ عن طرحها المناقصة الثالثة هذا العام (2020م) لاستيراد كمية (600) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (يوليو - أغسطس 2020م).

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (10) بواخر، بواقع (7) بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية (420.000) طن، و(3) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي بكمية (180.000) طن.

وأشار إلى أن هذه المناقصة تأتي امتداداً لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه، وأوضح أن المؤسسة قد تعاقدت على توريد (2.1) مليون طن منذ بداية هذا العام الجاري خلاف كمية هذه المناقصة، وتم جدولة وصول البواخر حتى شهر أغسطس القادم بمعدل (10 – 12 باخرة) شهرياً.