"الربيعة" يكرّم (صحة عسير) لتميزها ببرنامج "الزائر السري"

كرّم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم ، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري وذلك لتميز منطقة عسير في التجاوب والتحسين لبرنامج الزائر السري، والتي انعكست على التحسن الملحوظ في مستوى الخدمة الصحية بالمنطقة.

فيما قدم "العسيري" شكره وتقديره باسم فريق العمل لمعالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة نظير دعمه المستمر لتطوير الخدمات الصحية في المنطقة، واهتمامه الدائم بتحفيز وتشجيع فريق العمل.

‎