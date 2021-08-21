الجيش اليمني يقتل ويصيب متمردين حوثيين في تعز

أفشَلَ تسللهم إلى مواقعه في الطوير

قُتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة، اليوم (السبت)، بنيران أبطال الجيش الوطني اليمني غربي محافظة تعز، جنوب غرب البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن قوات الجيش الوطني استدرجت مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل في اتجاه مواقع في جبهة الطوير، في محيط مديرية مقبنة، واستهدفتها.

وأضاف أن الاستهداف أسفَرَ عن مقتل وجرح عدد من عناصر المليشيا فيما لاذ البقية بالفرار.