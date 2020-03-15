تعليق استقبال المتقدمين لوظائف حرس الحدود والأمن البيئي لإجراء المقابلة الشخصية

يتم إبلاغ المتقدمين بالآلية البديلة لاحقًا لإنهاء إجراءات القبول

أعلن حرس الحدود السعودي تعليق استقبال المتقدمين لوظائف حرس الحدود والقوات الخاصة للأمن البيئي لإجراء المقابلة الشخصية.

وأضاف بأنه سوف يتم إبلاغ المتقدمين بالآلية البديلة لاحقًا لإنهاء إجراءات القبول، مشيرًا إلى أنه سيتم استبعاد مَن يخالف أي شرط من شروط القبول، أو مَن لا يلتزم بالآلية البديلة.

فيروس كورونا الجديد حرس الحدود وظائف

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15 مارس 2020 - 20 رجب 1441 12:04 AM

يتم إبلاغ المتقدمين بالآلية البديلة لاحقًا لإنهاء إجراءات القبول

تعليق استقبال المتقدمين لوظائف حرس الحدود والأمن البيئي لإجراء المقابلة الشخصية

صحيفة سبق الإلكترونية

ينبع

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أعلن حرس الحدود السعودي تعليق استقبال المتقدمين لوظائف حرس الحدود والقوات الخاصة للأمن البيئي لإجراء المقابلة الشخصية.

وأضاف بأنه سوف يتم إبلاغ المتقدمين بالآلية البديلة لاحقًا لإنهاء إجراءات القبول، مشيرًا إلى أنه سيتم استبعاد مَن يخالف أي شرط من شروط القبول، أو مَن لا يلتزم بالآلية البديلة.

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فيروس كورونا الجديد حرس الحدود وظائف

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