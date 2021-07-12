المركز الوطني للقياس يستقبل وفد "تعارفوا"

لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالمقاييس العلمية والتربوية

استقبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للقياس والتقويم الدكتور عبدالله بن علي القاطعي، رئيس مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري الدكتور سعود بن صالح المصيبيح، وعدداً من مستشاري مركز "تعارفوا".

وتضمّن برنامج الزيارة تقديم الدكتور سعود المصيبيح نبذة تعريفية عن مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، والخدمات الإرشادية التي يقدمها للمجتمع وأفراده من خلال الاستشارات وورش العمل في مجال الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والتربوي، ووجود عدد من البرامج التأهيلية التي تُعنى بالمشكلات وتؤدي إلى إيجاد الحلول؛ بهدف إعادة التكيف والاستقرار للأفراد والأسر.

وأضاف الدكتور "المصيبيح" أن شعار مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري هو "جودة الحياة في أسرة سعيدة"، ومن هنا ركزت أنشطة وبرامج المركز على تحقيق هذا الشعار، وفقاً لمرتكزات رؤية الوطن 2030 وبرنامج جودة الحياة.

وأشار الدكتور "المصيبيح" إلى أن من أنشطة المركز إنشاء وحدة متخصصة في علاج بطء التعليم ووحدة لعلاج إدمان المخدرات، ووحدة لركن الطفل ووحدة للشيخوخة والمسنين، بالإضافة إلى عدد من المبادرات والاتفاقيات والإنجازات التي تحققت خلال عام 2020، وعام 2021م.

من جهته، أشاد الدكتور عبدالله القاطعي بمركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري وكوادره المتخصصة والمؤهلة وأنشطته وبرامجه الموجهة للأسرة والمجتمع.

وأضاف الدكتور "القاطعي": نحن لا بد أن نكون داعمين للمركز نحو تحقيق أهدافه وتطلعاته، مؤكداً الاستعداد المستقبلي للتعاون بين المركز الوطني للقياس ومركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري، وتبادل الخبرات فيما يتعلق بالمقاييس العلمية والتربوية، وحقائب الورش التدريبية ذات الأبعاد النفسية والاجتماعية.

حضر من مركز "قياس" الدكتور عبدالله السعدوي، ود. أمجد العويضة، ومن مركز "تعارفوا" د. نجوى الثقفي ويحيى زيلع، وأمل العجلان.