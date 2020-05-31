أمير الرياض يطّلع على الإجراءات الاحترازية لعودة الحياة بإمارة المنطقة

استقبل "السديري" والوكلاء المساعدين ومديري العموم

اطلع أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز فور وصوله اليوم لقصر الحكم على ما اتخِذ من إجراءات وتدابير احترازية لمنسوبي الإمارة، عقب صدور الموافقة على رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط.

كما استقبل أمير منطقة الرياض في مكتبه وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم الذين قدموا له التهنئة بعيد الفطر المبارك.

وأعرب أمير المنطقة عن شكره لهم على مشاعرهم الطيبة مثمناً جهود جميع منسوبي الإمارة في التعامل بمهنية وأداء عالٍ وتقديم الخدمة للمواطن والمقيم في المنطقة في ظل ظروف جائحة كورونا والتوظيف المثالي للتقنية وأدواتها المساعدة.

وأكد الأمير فيصل بن بندر على ما قدمته القيادة الرشيدة وما بذلته لمواجهة هذا الأمر ومواكبة حالته الخاصة وما ينشده ولاة الأمر من الجميع بالتكاتف والعمل الواحد للعودة إلى الحياة الطبيعية بكل قدرة وتمكن وإضافة أكبر للوطن وقطاعاته.