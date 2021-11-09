مدير "خيرية أيتام" الرياض تهنئ القيادة بمناسبة ذكرى البيعة السابعة

أكد أنه 7 سنوات والمملكة تعيش في حراك كبير بمختلف المجالات

رفع مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، المهندس محمد بن علي الياسين، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله - وللشعب السعودي، بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في البلاد.

وقال "الياسين": "تبتهج النفوس، وتبتسم العيون، ويعذب الكلام، ويحلو النقاش، لنفخر بالإنجازات في ظل ذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مقاليد الحكم في المملكة.. فالبيعة ذكرى جميلة يفرح بها الصغار والكبار.. المواطن والمقيم.. وكل من يمشي على هذه الأرض المباركة".

وأضاف: "سبع سنوات.. والمملكة تعيش في حراك كبير بمختلف المجالات محققة في الوقت ذاته قفزات نوعية لفتت أنظار العالم؛ وذلك لأن هذا الحراك ليس موجهًا للشأن المحلي فحسب، وإنما للشأن الدولي أيضًا، فالمملكة سخرت إمكانياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتقديم المبادرات النوعية للعالم أجمع، والتي منها المجال الإنساني عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يقدم جهودًا إنسانية للعديد من الدول المحتاجة على مستوى العالم".

وأوضح "الياسين" أن القطاعين "الحكومي والخاص" يعملان بخطوات متوازية في مخرجاتها مع رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير الخدمات والبرامج التي تقدمها ومنها التحول الرقمي، حتى أصبحنا كمواطنين نُنهي معظم خدماتنا الحكومية أو المرتبطة بالقطاع الخاص بالجوال عبر تطبيقات حديثة آمنة وسهلة التعامل لتنفيذ الأعمال.

ولفت إلى أن الجميل في الأمر أن القطاعات متفاعلة مع هذا التحول الذي يُكسبها رضا المستفيد في المقام الأول، وتقليل جهود الموظفين، ويعظم الإنتاجية؛ وهذا هو المطلوب.

وواصل قائلًا: "سبع سنوات.. والقطاع الثالث شريكاً تنموياً ومساهماً فعلياً في الناتج المحلي، ولعل اهتمام رؤية المملكة في هذا المجال دليل على دعم غير مسبوق من القيادة الرشيدة لهذا القطاع الذي يهتم في خدمة فئةٍ غاليةٍ على قلوبنا جميعاً، فهم الفئة المتعففة التي تعتبر المنظمات الخيرية هي جسر التواصل مع المتبرع والمانحين، عبر عدة قرارات تطويرية لمواكبة تطور بقية القطاعات؛ حيث شاهدنا العديد من المبادرات التي تجعل من هذا القطاع أكثر شفافية وحوكمة ووصولًا إلى كل الفئات المحتاجة في جميع مناطق المملكة".

وقال: "المنصات التي أُطلقت تعتبر تطوراً مميزاً لهذا القطاع، والقادم سيكون أفضل، لاهتمام المنظمات العاملة في هذا القطاع بالتطوير المستمر في جودة الخدمات وتنوعها وابتكار الأفكار التي من خلالها تسهل عملية التبرع ووصولها للمحتاجين".

وأكد أن ما تحظى به جمعية "إنسان" من تطور في تقديم خدمات متميزة لأربعين ألف يتيم ويتيمة وأرملة في منطقة الرياض كشاهد من شواهد العطاء؛ حيث يعود الفضل في ذلك لله، ثم لمؤسسها سيدي الملك سلمان عندما كان أميرًا للرياض.