"الاستئناف الجزائية المتخصصة" تحدد موعدًا لنظر الدعوى ضد "القحطاني"

دعت المدعى عليه إلى الحضور في الموعد المحدد وإلا ستصدر حكمها غايبيًا

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظرًا لتغيب المتهم شعيل بن محمد مسفر القحطاني، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (1075829620), عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكين الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها, فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين الموافق 1443/3/5هـ.

ودعت المحكمة المدعى عليه إلى الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، موضحة أنه في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.