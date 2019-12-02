تصادم مركبتيْن في الباحة يخلف حالة وفاة وإصابتيْن

في الجنابين وباشرته "المرور" ونقل المصابين للمستشفى

لقي حارس أمن مصرعه وأُصيب اثنان بإصابات بالغة إثر حادث تصادم وقع بين مركبتيْن.

تفصيلاً، ورد بلاغ للجهات الأمنية بالباحة عن وقوع حادث تصادم بين مركبتيْن بالجنابين، وباشرت دوريات المرور الحادث والجهات ذات العلاقة؛ حيث اتضح وجود حالة وفاة لحارس أمن بأحد مستشفيات الباحة، وإصابة اثنين آخرين بإصابات بليغة، نُقلا على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

تصادم مركبتيْن الباحة الجهات الأمنية

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02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441 12:30 PM

في الجنابين وباشرته "المرور" ونقل المصابين للمستشفى

تصادم مركبتيْن في الباحة يخلف حالة وفاة وإصابتيْن

أحمد العبدالله

الباحة

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لقي حارس أمن مصرعه وأُصيب اثنان بإصابات بالغة إثر حادث تصادم وقع بين مركبتيْن.

تفصيلاً، ورد بلاغ للجهات الأمنية بالباحة عن وقوع حادث تصادم بين مركبتيْن بالجنابين، وباشرت دوريات المرور الحادث والجهات ذات العلاقة؛ حيث اتضح وجود حالة وفاة لحارس أمن بأحد مستشفيات الباحة، وإصابة اثنين آخرين بإصابات بليغة، نُقلا على أثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

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تصادم مركبتيْن الباحة الجهات الأمنية

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