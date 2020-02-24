نفط خام برنت ينخفض 3.08 %

بلغ سعر المزيج 56.70 دولار للبرميل

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 1.80 سنت أو بنسبة 3.08 %، إلى 56.70 دولار أمريكي.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 1.51 سنت أو بنسبة 2.83 % إلى 51.87 دولار أمريكي.

النفط أسعار النفط

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24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441 12:00 PM

بلغ سعر المزيج 56.70 دولار للبرميل

نفط خام برنت ينخفض 3.08 %

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة اليوم، بمقدار 1.80 سنت أو بنسبة 3.08 %، إلى 56.70 دولار أمريكي.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 1.51 سنت أو بنسبة 2.83 % إلى 51.87 دولار أمريكي.

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