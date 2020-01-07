تونس ترفض طلب أنقرة بالسماح للقوات التركية بالعبور إلى ليبيا

مباحثات "أردوغان" انتهت برفض استغلال المجالين الجوي أو البحري

أعلنت تونس رفضها طلباً من أنقرة للسماح للقوات التركية بالعبور من تونس إلى ليبيا.

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة "سكاي نيوز عربية" عن المستشارة الإعلامية للرئاسة التونسية رشيدة النيفر.

وقالت "النيفر" إن بلادها ترفض بشكل قطعي استخدام أي طرف لأراضيها للتدخل في الصراع الليبي.

وأضافت: تونس لا يمكن أن تسمح باستخدام أراضيها للتدخل العسكري في ليبيا، والرئيس التونسي قيس سعيد شدد على هذا الأمر خلال محادثته مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته الأخيرة لتونس.

وشددت المسؤولة التونسية أن بلادها تسعى لإيجاد حل سلمي للملف الليبي.

وكانت تركيا أبرمت اتفاقاً مع حكومة "السراج" الليبية، يسمح بنشر جنود أتراك على الأراضي الليبية والدفاع عن العاصمة طرابلس في وجه الحملة العسكرية التي يقودها المشير خليفة حفتر.

وأكدت المستشارة الإعلامية للرئاسة التونسية أن مباحثات الرئيس التركي "أردوغان" الأخيرة في تونس انتهت برفض استعمال الأراضي التونسية أو المجالين الجوي أو البحري.

وتتزامن تلك التصريحات مع سعي "أردوغان" إلى استغلال الدول المجاورة إلى ليبيا لشنّ عدوانه التركي على ليبيا، بعد موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات من الجيش إلى ليبيا للحرب إلى جانب المليشيات الإرهابية الموالية لحكومة فايز السراج.