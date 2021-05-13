20 ألف مسجد بجميع المناطق تشهد صلاة العيد وسط أجواء روحانية

انتظام والتزام تامّ من قِبَل المصلين بكل البروتوكولات الصحية المعتمدة

أدى جموع المصلين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ في أجواء إيمانية وروحانية وخشوع وسكينة في 20.569 ألف جامع ومسجد إضافي ومصلى مكشوف، هيّأتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في فروعها في مختلف مناطق المملكة بكل التجهيزات من صيانة وتشغيل ونظافة وتوفير وسائل السلامة وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من قِبَل الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا.

وشهدت الجوامع والمساجد والمصليات بعموم المناطق انتظامًا والتزامًا تامًّا من قِبَل المصلين بكل البروتوكولات الصحية المعتمدة التي قررتها الشؤون الإسلامية بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية.

كما شارك أكثر من 4000 مراقب ومراقبة مساجد، في الإشراف والتنظيم والمتابعة لتطبيق البروتوكولات الصحية، إلى جانب الفِرَق التطوعية بفروع الوزارة والجمعيات المتعاونة معها في تنظيم دخول وخروج المصلين وفق البروتوكولات الصحية.

فيما شاركت الأجهزة الأمنية في متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية بكل دقة حفاظًا على صحة وسلامة المصلين.

وتحدث الخطباء خلال خطبة العيد عن نعمة إتمام الصيام والقيام وأهمية مواصلة العمل الصالح بعد رمضان والاستفادة من مدرسة الصيام، حاثين الناس على الالتزام بالتقوى والثبات على الحق والدعوة إليه والصبر على الطاعة والوصية بصلة الأقارب والأرحام.

كما بيّن الخطباء خلال الخطبة أحكام العيد وسننه وفضائله، وتطرقوا إلى التنبيه على أهمية الأخذ بالإجراءات الاحترازية في خلال أيام العيد والتحذير من التجمعات والمصافحة، مختتمين خطبهم بالدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها ورخاءها واستقرارها وأن يصرف عنها والعالم وباء كورونا.



منطقة تبوك

وفي منطقة تبوك أدى المصلون صلاة عيد الفطر المبارك يتقدمهم الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير المنطقة في مصلى العيدين بمدينة تبوك.

وأم المصلين رئيس المحكمة الجزائية بتبوك إمام وخطيب جامع الوالدين جابر بن علي الحربي، الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه.

وقال: اتقوا الله تعالى أيها المسلمون وأطيعوه، وعظموا ربكم في هذا اليوم المبارك وكبروه، واحمدوه علی ماهداكم واذكروه، واشكروه على ما أعانكم عليه وسبحوه، واعلموا أن من بادر الأعمال استدركها، ومن جاهد نفسه ملكها، ومن سار على الطريق سلكها، ومن طلب التقوى بصدق أدركها " .

وحث على إظهار الفرحة بالعيد، وحمد الله على نعمه التي لا تحصى، أمن وإيمان وصحة في الأبدان جمع شملنا وألف بين قلوبنا، فاستظهروا نعم الله عليكم واستذكروا آلاءه، فاستظهارها يجلب السعادة.

وأشار إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة المملكة لتقليل ضرر وباء كورونا الذي اجتاح العالم ، ومن الإعانة على تلك الجهود ، الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وجهت بها الجهات المختصة في هذا الشأن، لتعود حياتنا الطبيعية إلى ما كانت عليه ،كذلك ضرورة أخذ اللقاح المضاد.

كما أديت صلاة عيد الفطر المبارك في 372 جامعاً ومسجداً في مدينة تبوك وضواحيها والمحافظات والمراكز والهجر التابعة لها, والتي تم تجهيزها وتهيئتها من قبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.

منطقة جازان

وأدى جموع المصلين بمنطقة جازان اليوم الصلاة في جامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان، يتقدمهم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير المنطقة، و الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، و الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وأمَّ المصلين المستشار بفرع وزارة العدل بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري، الذي دعا إلى تقوى الله -عز وجل- في السر والعلن، والمحافظة على الصلوات، وإخراج زكاة الأموال وزكاة الفطر في أوقاتها المحددة لها، والمداومة على فعل الطاعات والأعمال الصالحة، مشيرًا إلى أن العيد بهجة وفرحة للمسلمين في أنحاء المعمورة بما يجب فيه من أفعال وأعمال؛ كونه يوم يفرح فيه الصائمون بتمام صومهم.

منطقة القصيم

كما أدى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مع جموع المصلين الصلاة في مصلى العيد الشمالي بمدينة بريدة.

وأمّ المصلين الشيخ سليمان الربعي، الذي حمد الله سبحانه وأثنى عليه في بداية خطبته، وأوصى المسلمين بالفرح والسرور بهذا اليوم المبارك وبما يسره لهم من تمام الصيام في هذا الشهر الفضيل، مذكراً بأن هذا اليوم هو الفرصة المناسبة لغسل القلوب والضمائر من الضغائن والمشاحنات وتبادل مشاعر الفرح والبهجه، مشيراً إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح المضاد.

وأدى الصلاة مع أمير منطقة القصيم, الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, و الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, والأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، و الأمير تركي بن فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من مسؤولي المنطقة من مدنيين وعسكريين.

كما أديت صلاة عيد الفطر المبارك في محافظات ومراكز المنطقة.



منطقة عسير

وتقدم جموع المصلين بمنطقة عسير في مشهد العيد بأبها الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة ،حيث أم المصلين خطيب جامع الملك فيصل بأبها الشيخ أيمن بن الحسن النعمي الذي استهل خطبته بحمد الله والثناء عليه على ما أنعم به علينا من نعمة الإسلام وصفاء العقيدة والتوفيق للصيام والقيام وختام شهر رمضان.

وقال : " ها هو شهر رمضان المبارك قد انقضت أيامه بعدما تقلب العبد بين ألوان من الطاعات والعبادات ، پرجو رحمة الله - عز وجل – وفضله ومغفرته ، واليوم أشرقت علينا شمس عيد الفطر المبارك ببهجته وفرحته ، نستقبله بالتكبير والصلاة والتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة بعد الطاعة ، والأعياد فيديننا الحنيف لها حكمة شرعت من أجلها ، ولها آداب ينبغي التحلي بها .

وأضاف يقول : " إن يوم العيد هو يوم الجائزة ، والبراءة من الذنوب، والطهارة من العيوب، يباهي فيه ربنا سبحانه بأهل الإيمان ملائكته التي تقف على أبواب الطرق تبشر الصائمين بمغفرة ذنوبهم، وقبول طاعتهم، ورفعة منزلتهم، فحق لنا أن نفرح بيوم العيد .

وأكد إمام جامع الملك فيصل بأبها أهمية الالتزام بالتعليمات الصحية الخاصة بالحد من انتشار فايروس" كوفيد -19 "، مبيناً أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأمراض المعدية الأخذ بأسباب السلامة ومنها مع توكله على الله فكان لا يصافح المجذوم، وكان ينهى عن مخالطة أصحاب الأمراض المعدية.

منطقة حائل

وفي منطقة حائل تقدم جموع المصلين بجامع خادم الحرمين الشريفين الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير المنطقة والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة.

وأم المصلين إمام وخطيب جامع الملك فهد بحائل الشيخ صلاح العريفي الذي حمد الله وأثنى عليه ثم تحدث عن حسن الظن بالله وأنه من حسن الإيمان وحسن التوحيد وحسن الاعتقاد في الله وأن يوم عيد الفطر، يوم تفاؤل، ورجاءِ وأمل بالله، ومن العبادات القلبية الجليلة، ومن أركان العبودية لله.

وقال العريفي:" إن من دواعي رجاء الأمل أن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة وقد تغفر، وأن المتفائل عامل وليس بخامل، منشرح مستبشر متطلع تواق للمعالي والفضائل، تطلعت نفسه في الدنيا للقمة، وفي الآخرة للفردوس الأعلى وأوسط الجنة، فكونوا متفائلين، مؤملين الخير في كل حين، فالتفاؤل خلق حميد، ومسلك رشيد، له أثر كبير في الإيجابية، وتقوية العزم في العمل ونشاط الهمة، ومواصلة الصعود للقمة، وعمارة الأرض المحمودة.

كما أقيمت صلاة عيد الفطر المبارك في جميع محافظات ومراكز وقرى وهجر منطقة حائل.

الحدود الشمالية

وتقدم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، جموع المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك بمصلى العيد في مدينة عرعر.

وأمّ المصلين ،رئيس محكمة عرعر خالد الجنيدي الذي حمد الله وأثنى عليه بما يسّره للعباد للصيام والقيام موصياً بتقوى الله عز وجل والبعد عن نواهيه وابتغاء مرضاته ,سائلاً الله جل في علاه القبول في العمل والإخلاص في النية، وأن يعيد شهر رمضان على سائر بلاد المسلمين في خير وعز وتمكين.

منطقة الجوف

وأدى جموع المصلين في منطقة الجوف الصلاة يتقدمهم الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا.

وأم المصلين إمام وخطيب جامع خادم الحرمين الشريفين مدير مركز الدعوة والإرشاد بسكاكا الدكتور سعد السويلمي الذي أوصى في خطبته المسلمين بتقوى الله عز وجل والعمل على طاعته والبعد عن نواهيه ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى وشكره في السراء والضراء، مبيناً أن يوم عيد الفطر يوم يفرح فيه المسلمون بفطرهم بعد صومهم، وبإكمالهم عدة شهرهم صياماً وقياماً، راجين ربهم الكريم ومؤملين فضله العظيم، وأن يفرحوا الفرح الكبير بصيامهم يوم يلقونه، فالصائمون يدخلون من باب الريان في الجنة من دخل منه لا يظمأ بعده أبداً.

وحث السويلمي الجميع على إخراج صدقة الفطر وهي صاع من الطعام فهي واجبة على كل فرد مسلم.

هذا وقد أقيمت صلاة عيد الفطر المبارك في كافة محافظات ومراكز منطقة الجوف.