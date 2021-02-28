"ابن رقوش" يبحث الشأن العمالي مع القنصل العام الباكستاني بجدة

تناولا عدداً من الموضوعات المشتركة بحضور بعض مسؤولي فرع الموارد البشرية

استقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة فهد رشيد بن رقوش؛ بمقر الفرع في جدة اليوم، القنصل العام الباكستاني بجدة خالد مجيد؛ والوفد المرافق له، بحضور عدد من مسؤولي فرع الوزارة.

وجرى خلال الاستقبال بحث عديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها الأمور المتعلقة بالشأن العمالي.