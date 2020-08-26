شاهد .."الإخبارية" تنقل مخاوف أولياء الأمور من ضعف الإنترنت ومواكبته للتعليم عن بعد

مختص تعليمي يتضامن مع معاناة الأهالي ويطالب شركات الاتصالات بتطوير خدماتها

رصدت قناة الإخبارية، الثلاثاء، الضعف في شبكات الإنترنت ببعض مناطق المملكة، ونقلت مخاوف أولياء الأمور حول عدم مواكبته لنظام التعليم عن بعد الذي أقرته وزارة التعليم كأحد الحلول المؤقتة للاحترازات من جائحة كورونا.

وتفصيلاً، قالت القناة إن بعض سكان أحياء محافظة جدة يشتكون من ضعف التغطية لشبكات الإنترنت والهاتف، ما يجعل عملية التواصل أمر مهم، ما يسبب القلق للطلاب في تعليمهم القادم، على الرغم من مطالباتهم المستمرة.

وباستثناء طلاب التحضيري وبعض المحاضرات العملية في بعض الجامعات؛ فإن جميع مراحل التعليم العام والجامعي ستخضع للتعلم عن بعد من خلال الإنترنت، مما ينذر بأحمال عالية وضغط على شبكات الشركات المشغلة الثلاث، حيث يبدأ اليوم الدراسي من السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً، ويصل متوسط المستخدمين في المنازل لـ 5 أشخاص.

من جانب آخر، قال "عبدالحميد العرجان" المختص في الشأن التعليمي : إن التعليم عن بعد ضرورة حتمية فرضتها أزمة كورونا، وتقديم القيادة صحة الطلاب والطالبات مع استمرار مسيرة التعليم، وعلى وزارة الاتصالات دفع شركات الاتصالات لتحمل مسؤولياتها الوطنية في سرعة تطوير خدماتها ومعالجة الخلل في جميع المناطق والمواقع وعدم إرهاق المجتمع بخدمات ضعيفة.