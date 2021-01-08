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"بذرة" وكسوة وغذاء..عطاء "سلمان للإغاثة" يتواصل باليمن والأردن والسودان
المملكة
/
محليات
2
08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442
06:16 PM
"بذرة" وكسوة وغذاء..عطاء "سلمان للإغاثة" يتواصل باليمن والأردن والسودان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
الرياض
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