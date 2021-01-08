"بذرة" وكسوة وغذاء..عطاء "سلمان للإغاثة" يتواصل باليمن والأردن والسودان

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08 يناير 2021 - 24 جمادى الأول 1442 06:16 PM

"بذرة" وكسوة وغذاء..عطاء "سلمان للإغاثة" يتواصل باليمن والأردن والسودان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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