الاتحاد الآسيوي لـ"الأهلي": احتجاجكم ضد "النصر" مرفوض

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض الاحتجاج الرسمي المقدم من جانب الأهلي ضد النصر، بخصوص أحقية تسجيل بعض لاعبي منافسه، خلال مواجهة الفريقين ضمن ربع نهائي دوري الأبطال.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رفض الدعوى التي قدمها الأهلي بشأن لاعبي النصر المواليد، وفقاً للمادة 59.1 من قوانين الاتحاد القاري.

حيث تنص هذه المادة على: إذا كان أي من الشروط الشكلية للاحتجاج على النحو المنصوص عليه في اللائحة، فإنه يمكن التغاضي عنه وعدم الرد عليه بشكل قانوني.