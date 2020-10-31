"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان

تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 9 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، الريث، فيفا، وهروب.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442 01:05 PM

تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 9 مساءً

"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، الريث، فيفا، وهروب.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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