"الأرصاد" تنبّه لأمطار رعدية على جازان

تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 9 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة جازان، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظات: الداير بني مالك، الريث، فيفا، وهروب.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.