استطلاع للمركز الوطني: 72% من كبار السن يهتمون بأناقتهم في كل وقت

شارك فيه 1015 من المواطنين من مختلف المناطق.. 75% منهم ذكور

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، استطلاع رأي عام حول جودة الحياة لكبار السن.

شارك في الاستطلاع 1015 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة مثلت نسبة الذكور منهم 75% ونسبة الإناث 25%، وتم تنفيذ الاستطلاع من خلال منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية مع عينة الاستطلاع خلال 48 ساعة.

وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي: يرى 72% من العينة أن كبار السن يهتمون بمظهرهم، بينما يرى 6% أن هذا الاهتمام يكون في المناسبات فقط.

وعن المناسبات الترفيهية والمطاعم يعتقد 53% من عينة الاستطلاع أن حضور كبار السن ضعيف، في حين تعتقد 29% من العينة أن حضورهم متوسط.

وعن الالتزام بالغذاء أكد 21% من المشاركين في الاستطلاع أن كبار السن غير ملتزمين بالجانب الغذائي.